Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına "teşekkür" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına "teşekkür" mesajı Açıklaması

07.03.2023 00:32
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına "teşekkür" mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına duydukları güven için teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına duydukları güven için teşekkür etti.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına 'teşekkür' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarına "teşekkür" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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