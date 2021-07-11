Kılıçdaroğlu'ndan milli yüzücü Merve Tuncel'e tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Merve Tuncel'i tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan, bizlere büyük bir gurur yaşatan Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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