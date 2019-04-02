Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, İslam aleminin Miraç Kandili
'ni kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye, normalleşmeye ihtiyaç var. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:24 Kaynak: AA
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