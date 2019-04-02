Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili Mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandiller dualarımızın kabul edildiği günlerdir. Güzel ülkemizde artık huzura, sakinleşmeye, normalleşmeye ihtiyaç var. Tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, bu mübarek gecenin ve edilen duaların ülkemizde huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:24 Kaynak: AA

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