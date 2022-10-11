Kılıçdaroğlu'ndan, Mıt Akademisyeni Langer'e: "Mıt ile Türkiye'deki Üniversitelerin Belli Alanlarda İş Birliği Yapması da Bizim En Büyük...

DUYGU GÜVENÇ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) görüştüğü Dr. Bob Langer'e "Türkiye'den çok sayıda öğrenci MIT'de çalışıyor. Burada aldıkları bilgiyi Türkiye'de geliştirmelerini istiyoruz. MIT ile Türkiye'deki üniversitelerin belli alanlarda iş birliği yapması da bizim en büyük amaçlarımızdan birisi" dedi. Dr. Langer ise Kılıçdaroğlu'na, "Çok anlamlı bir vizyon" karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boston'da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (Massachusetts Institute of Technology – MIT) Dr. Bob Langer ile toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Koch Kanser Enstitüsü'nü ziyaret ederek, enstitü hakkında bilgi aldı. MIT Nükleer Enerji Bölümünde görevli akademisyen Dr. Bilge Yıldız ile de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, MIT'de Nanobilim ve Nanoteknoloji Tesisinde incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Dr. Langer ile yaptığı görüşmede; CHP'nin İkinci Yüzyıl'a Çağrı Beyannamesi'nde bahsederek "Ana felsefesi dünyanın bütün demokratlarının birleşmesi yönünde. Demokrasinin olduğu yerde bilim de gelişiyor. Türkiye'den de çok sayıda öğrenci MIT'de çalışıyor, bu bizim için önemli bir olay. Burada aldıkları bilgiyi kendi ülkelerinde, Türkiye'de de geliştirmelerini istiyoruz. Bu bağlamda dünyanın her tarafından MIT'ye gelen öğrencilerin burada eğitilmesi ve dünyanın her tarafına dağılması aslında bilimin derinleşmesi açısından da son derece önemli. MIT ile Türkiye'deki üniversitelerin belli alanlarda iş birliği yapması da bizim en büyük amaçlarımızdan birisi" dedi. Langer de Kılıçdaroğlu'na "Buna katılıyorum. Çok güzel çok anlamlı bir vizyon" karşılığını verdi.

Dr. Yıldız da Kılıçdaroğlu'na MIT'deki laboratuvarları gezdirerek oradaki makineleri ve geliştirdikleri teknolojileri anlattı, tanıttı. Yıldız, gezdirdiği bölümlerle ilgili Kılıçdaroğlu'na şunları anlattı:

"ELEKTRİK KULLANARAK HİDROJEN ÜRETMEYİ VEYA HİDROJEN KULLANARAK TEMİZ ELEKTRİK ÜRETMEYİ SAĞLAYAN MALZEMELER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"

"Bizim laboratuvarlarımız elektrokimyasal malzemeler üzerine çalışıyor. İlerletmek üzerine çalıştığımız teknolojiler, temiz elektrik üretimi. Mesela katı yakıt pilleri kullanarak bunun tersi elektroliz kullanarak temiz hidrojen nasıl üretebiliriz veya temiz kimyasal maddeleri nasıl üretebiliriz… Temizleyerek karbondioksit footprint'ini (ayak izi) düşürmeye amaçlı çalışmalarımız. Buna paralel olarak katı elektrolitle çalışan piller üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bunların enerji yoğunluğu ve güvenliği şu anda kullandığımız pillere göre çok daha iyi. Ama bu malzemeleri de geliştirmemiz gerekiyor bu katı yakıt pillerinin daha ekonomik ve uzun ömürlü olması için. Burada elektrik kullanarak hidrojen üretmeyi veya hidrojen kullanarak temiz elektrik üretmeyi sağlayan malzemeler üzerine çalışmalar yapıyoruz.

"BAZI BEYİN RAHATSIZLIKLARINI TEDAVİ ETMEK DE İLERDE GERÇEKLEŞEBİLİR, BU ALANDA DA İLERLEME GÖSTEREBİLİRİZ"

Biz pil elektrokimyası teorisini inorganik malzemeye aktarıp yapay sinaps dediğimiz aletleri geliştirmeye çalışıyoruz. İki sebebi var; birincisi daha yakın zaman içinde o enerji verimli yapay zeka bilgisayarını ilerletebilmek için. Şu anki bilgisayarları kullanırsak insan beyninden 1 milyon kat daha enerji verimsiz. Bilgisayar işlemlerinin karbondioksit üretimi ve enerji tüketimi çok fazla. Bu protectionla (koruma) gidersek 2045 yılında bütün dünyanın enerji üretimini şu anki bilgisayarlara tüketmemiz gerekecek. Onun için daha beynimiz gibi çalışan daha enerji verimli malzemeleri, aletleri nasıl geliştirebiliriz o konu üzerine. Burada yaptığımız çalışma da bu yaptığımız cihazlar beyinle de irtibata geçebilir mi? Bazı beyin rahatsızlıklarını tedavi etmek de ilerde gerçekleşebilir, bu alanda da ilerleme gösterebiliriz diye."

MIT Nanobilim ve Nanoteknoloji Tesisi'ni de MIT'de çalışan bir Türk öğrenci Kılıçdaroğlu'na anlattı. Öğrenci şu bilgileri verdi:

"İÇERDE TEK ATOM KALINLIĞINDA MALZEME EKLEME VE MALZEME EKSİLTME KABİLİYETİNE SAHİBİZ"

"Bu bina MIT'nin gözbebeklerinden birisi, yaklaşık 20 yıllık bir fikrin ürünü. 5 katlı iletken teknoloji geliştirme binası. Bütün MIT'nin birçok departmanına ait. İçerde tek atom kalınlığında malzeme ekleme ve malzeme eksiltme kabiliyetine sahibiz. Doğayı tabii ki atom atom değiştirebilme kabiliyetine eriştiğimizde çok yüksek verimlilikte ve çok ilginç özelliklere sahip malzemeler geliştirebiliriz. Hem başka devlet kanallarından hem de başka endüstriyel şirketle burayı kullanıyor. Yaklaşık kullanıcıların yüzde 10'u- 15'i arası harici kullanıcı. Ok pahalı bakım gideri var aynı zamanda."

Ayrıca Kılıçdaroğlu, MIT ziyaretinde öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf da çektirdi.