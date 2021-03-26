Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün Kırıkkale'de olması gerekiyor" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "MKE" açıklaması: "Genel müdürlüğün Kırıkkale'de olması gerekiyor"

26.03.2021 00:57
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğünün Kırıkkale'de olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kanaat önderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğünün Kırıkkale'de olması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırıkkale'de yaptığı çeşitli ziyaretlerin ardından Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda kentin kanaat önderleriyle bir araya geldi.

"Genel Müdürlüğü'nde burada olması lazım"

Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü'nün Kırıkkale'de olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Burası küçük bir köydü. Cumhuriyeti kuranlar yani o zamanın iktidarı yani Cumhuriyet Halk Partisi bu küçük köyü Savunma Sanayi Entegre Tesisleri'nin inşa edebileceği bir merkeze dönüştürdü. Niçin? Anadolu'nun ortası. Düşmanın ulaşamayacağı bir yer o günün koşulları içerisinde 'savunma sanayisini ben buraya kuracağım' dedi. Önemli bir merkezdi. Bizim Cumhuriyet tarihimizin en büyük entegre silah sanayisiydi burası. Hala o özelliğin iskeleti var. Hala var. Olabilir mi bundan sonra olabilir. Büyüyebilir mi? Büyüye bilir. Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü'nün bilmem nere her birisi neredeyse Genel Müdürlük orada olacak. Ne demek Ankara'da Makine Kimya Endüstrisi'nin tesisleri burada değil mi? Fabrikalar burada değil mi? Denetlemek istediğin zaman gelip bakmıyor musun? O zaman Genel Müdürlüğü'nde burada olması lazım. Bu kadar basit, bunu yapmak zor mu? Hayır efendim zor değil. Sadece diyeceksin ki 'genel müdürlüğü al senin fabrikalar nerdeyse oraya götüreceksin' kuralı budur. Bu kuralı yerine getireceksin" ifadesini kullandı.

"Süleyman şah türbesini yine kendi topraklarına götüreceğiz"

Türkiye'de müthiş bir potansiyelin olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Önümüze geleceğe bakmamız lazım. Ufka bakmamız lazım. Dünya nereye gidiyor biz nereye gidiyoruz buna bakmamız lazım. Buna baktığımız andan itibaren o zaman Türkiye çok hızlı büyür. Müthiş bir potansiyeli var. Bakın Doğu Akdeniz'e karbon yatakları var. Doğalgaz çıkacak. Suriye'ye girdik buyurun, Süleyman şah türbesini kaçırıp getirdik. Kendi toprağını kaybeden, kendi toprağından kaçan kişi, biz gerçek milliyetçi ilan ettik. Düşünebiliyor musunuz? Rahmetli Ecevit gitti Kıbrıs'ı aldı. Halen eleştirilir öbürleri Süleyman şah türbesini, hem türbeyi hem bayrağı indirip kaçtılar. Onları da kahraman ilan etti. Ben bunu anlayamıyorum. Meclis kürsüsünde söyledim. İktidar olursak ilk bir hafta içerisinde Süleyman şah türbesini yine kendi topraklarına götüreceğiz. Oraya o bayrağı dikeceğiz. Bayrağıyla vatanıyla sorunu yoksa herkes benim kardeşimdir. Bayrak ve vatan bunlar benim kutsallarımdır" diye konuştu.

"Sorunları el birliğiyle çözeceğiz"

Yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hepimizin mutlu olacağı güzel bir ülkede yaşayacağımız yeni bir siyaset anlayışı. Önce siz konuştunuz ben dinledim sorunlar var evet ama bu sorunları nasıl çözeceğimizi, önce şunu ifade edeyim bu sorunları birlikte çözeceğiz. El birliğiyle çözeceğiz. Güç birliğiyle çözeceğiz. Bu ülkede çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Çözeriz sorunlarınızı. Elin oğlu kendi ülkesinin sorunlarını çözüyor da biz niye çözemiyoruz? Onlar bizden daha mı akıllı? Yok efendim. Bütün mesele bir araya gelip oturup, konuşmakta yatıyor" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Kırıkkale, Mke, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 'MKE' açıklaması: 'Genel müdürlüğün Kırıkkale'de olması gerekiyor' - Son Dakika


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