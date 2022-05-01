Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u Kutladı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u Kutladı

01.05.2022 19:28
Kılıçdaroğlu, Süper Lig'e Yükselen Ankaragücü ve Ümraniyespor'u Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor’u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u kutluyorum. Her iki takımımıza da Süper Lig mücadelesinde başarılar diliyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Kemal Kılıçdaroğlu, Ümraniyespor, Spor Toto, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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