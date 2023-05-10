Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına çok sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına çok sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun

10.05.2023 21:14

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce hakkında çıkan kaset iddialarına bir yorum da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal KIlıçdaroğlu'ndan geldi. Bu operasyoncu pisliklerin Türkiye gündeminden çıkarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada kaset iddiaları dolaşmaya başladı. İnce, söz konusu paylaşımlara ilişkin ateş püskürdü.

İNCE: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

BİR YORUM DA KILIÇDAROĞLU'NDAN

Söz konusu iddialarla ilgili bir yorum Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kılıçdaroğlu görüştüğünü belirterek yaptığı açıklamayı paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: ŞANTAJCILARA, MONTAJCILARA LANET OLSUN

Candaş Tolga Işık paylaşımında şunları söyledi: "Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, 'Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme' dedi."

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun
YORUMLAR
500
İnce'nin, 'Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın, destek veririm' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt: Biz yolumuza bakıyoruz İnce'nin, 'Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın, destek veririm' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yanıt: Biz yolumuza bakıyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına çok sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına çok sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun
21:08 Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye Valisi'nin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı
20:59 Jude Bellingham, İspanyol devine transfer olmak için milyonlarca euroluk teklifi geri çevirdi
20:56 Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilişkin sessizliğini bozdu: Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmasalardı
20:55 Son Dakika: MİT, Suriye'de aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye valisinin de bulunduğu 4 teröristi yakaladı
20:52 Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun
20:44 Para değil, kariyer peşinde! Bellingham, İspanyol devi için bakın kaç milyonu elinin tersiyle itti
20:23 Rize'deki miting alanında bulunan kalabalık, müzikler eşliğinde coştu
20:19 Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum: Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmasalardı
20:18 Hollandalılar bile şaştı kaldı! Orkun Kökçü'den ayakta alkışlanacak hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 21:16:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına çok sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement