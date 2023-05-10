Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına çok sert tepki: Şantajcılara, montajcılara lanet olsun

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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada kaset iddiaları dolaşmaya başladı. İnce, söz konusu paylaşımlara ilişkin ateş püskürdü.

İNCE: SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamada, "45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas davaları döneminde yaşananları hatırlamıyor musunuz? Bu aşağılık teröristlerle ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim." dedi.

BİR YORUM DA KILIÇDAROĞLU'NDAN

Söz konusu iddialarla ilgili bir yorum Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kılıçdaroğlu görüştüğünü belirterek yaptığı açıklamayı paylaştı.

KILIÇDAROĞLU: ŞANTAJCILARA, MONTAJCILARA LANET OLSUN

Candaş Tolga Işık paylaşımında şunları söyledi: "Az önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum. İlk kez bu kadar sinirli olduğuna tanıklık ediyorum. Muharrem İnce'ye yönelik iddialara, 'Bu operasyoncu pislikleri Türkiye gündeminden çıkartmalıyız. Bu montajlarla uğraşanları çöpe atmamız lazım. Şantajcılara, montajcılara lanet olsun. Hepsi istihbarat örgütlerinin eline düşmüşler, canları cehenneme' dedi."