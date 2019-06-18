Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması
51 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:08
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi
'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.
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