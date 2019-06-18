Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması

51 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı.

Kılıçdaroğlu'ndan Mursi açıklaması, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muhammed Mursi'nin cenazesinin defnine ilişkin, "Gizli, acele, sadece ailesine haber verilerek defin işlemleri yapıldı. Bunu doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:08 
Muhammed Mursi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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