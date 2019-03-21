Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Mesajı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından '21 Mart Dünya Nevruz Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından '21 Mart Dünya Nevruz Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında "Bolluk olsun, bereket olsun, yüzümüzün güldüğü günler olsun. Mazlumun ahına ses verildiği bir mevsim olsun, #MartınSonuBahar olsun! #Nevruz Bayramınız kutlu olsun" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:57 Kaynak: DHA
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