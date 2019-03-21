Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından '21 Mart Dünya Nevruz Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Nevruz Mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından  '21 Mart Dünya Nevruz Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında "Bolluk olsun, bereket olsun, yüzümüzün güldüğü günler olsun. Mazlumun ahına ses verildiği bir mevsim olsun, #MartınSonuBahar olsun! #Nevruz Bayramınız kutlu olsun" dedi. 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:57 Kaynak: DHA

21 Mart, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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