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Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere videolu kutlama, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu videoda, "Öğretmen, elinde bir meşale toplumu aydınlatır. Toplumun önderidir, toplumun lideridir öğretmen. O nedenle öğretmen toplumun en saygın kişisi olmak durumundadır. Biz, mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz. Öğretmenleri yüceltmemizin, onları saygın kılmamızın temelinde bu unsur, bu düşünce yatmaktadır." ifadelerinin yer aldığı konuşmasını paylaştı.

Videoda ayrıca "Öğretmen sevgidir, eğitendir, koruyandır, umuttur. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere karanlığa ışık tutan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." mesajı da yer aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:04 Kaynak: AA
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