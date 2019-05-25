Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a "geçmiş olsun" telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a "geçmiş olsun" telefonu

8 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı telefon ile aradı.

Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı telefon ile aradı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, yumruklu saldırıya uğrayan Önkibar'ı arayarak saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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