Kılıçdaroğlu'ndan Önkibar'a "geçmiş olsun" telefonu
8 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı telefon ile aradı.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 09:53 Kaynak: AA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar'ı telefon ile aradı.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, yumruklu saldırıya uğrayan Önkibar'ı arayarak saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.
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