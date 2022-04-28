Kılıçdaroğlu, Şehit Aileleri ile Görüştü - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerin aileleri ve Bursa'daki uçak kazasında şehit olan pilotların aileleri ile telefonda görüştü, başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen, Piyade Er Doğukan Korkmaz, Sözleşmeli Piyade Er Yunus Kalkan ve Sözleşmeli Veteriner Er Fırat Canlı ile Şırnak'ta şehit düşen Sözleşmeli Er Mustafa Şenyurt'un ailelerini telefonla aradı.

Kılıçaroğlu, ayrıca; Bursa'daki uçak kazasında şehit düşen, Öğretmen Pilot Furkan Otkum ile Öğrenci Pilot Murat Avşar'ın aileleriyle de telefonda görüştü.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.