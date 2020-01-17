Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlığı Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Genel Başkanım Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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