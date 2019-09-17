Kılıçdaroğlu'ndan Rıza Kayaalp'e tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Kılıçdaroğlu, altın madalya kazanan Kayaalp için Twitter hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde, altın madalya kazanarak dördüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşan, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.