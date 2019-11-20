Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan gazeteci Takan'a "geçmiş olsun" telefonu
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan gazeteci Takan'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan gazeteci Takan'a "geçmiş olsun" telefonu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Takan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya uğrayan gazeteci Takan'a

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Takan'ı arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Takan'ı telefonla arayan Kılıçdaroğlu'nun saldırı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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