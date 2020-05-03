Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis'te güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis'te, hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Hasan Kuzu ve Eyüp Fidan'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -