Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı

37 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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