Kılıçdaroğlu'ndan şehit Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:04 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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