Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine "başsağlığı" telefonu
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine "başsağlığı" telefonu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak ve Gümüşhane'de şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak "başsağlığı" dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak ve Gümüşhane'de şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini telefonla arayarak "başsağlığı" dileklerini iletti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın babası Haşim Uçar'ı, Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in annesi Nesrin Güntekin'i ve Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın babası Sadullah Yanık ile Gümüşhane'de şehit olan Polis Özel Harekat Hamdullah Kırtay'ın babası Nazım Kırtay'ı telefon ile aradı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailelerine sabır ve başsağlığı temenni etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gümüşhane, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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