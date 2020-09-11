Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine başsağlığı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, hain terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 19:01 - Kaynak: AA
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