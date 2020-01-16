Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:14 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un aileleri ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı diledi.
Son Dakika Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş