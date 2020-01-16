Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un aileleri ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:14 Kaynak: AA
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