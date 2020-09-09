CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin İdlib bölgesinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 17:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika