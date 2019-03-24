Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan, Şehit Ailesine Ziyaret - İstanbul

Kılıçdaroğlu'ndan, Şehit Ailesine Ziyaret - İstanbul

1 saat önce

- Taziye ziyaretinden görüntüler Duanın yapılması İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Komando Murat Yüksel'in İstanbul Büyükada'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

- Taziye ziyaretinden görüntüler
Duanın yapılması İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Komando Murat Yüksel'in İstanbul Büyükada'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Murat Yüksel, İstanbul, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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