Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesindeki operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker ve güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:22 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesindeki operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker ve güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimiz ve güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Son Dakika Farklı partilerde görev alan 5 belediye başkanı, AK Parti'ye geçiş yaptı Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler Yalnız yaşayan şahıs yaşamına son verdi Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı