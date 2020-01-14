Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesindeki operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker ve güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker ve korucu için başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesindeki operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan asker ve güvenlik korucusu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerimiz ve güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:22 Kaynak: AA
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