Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Twitter hesabından, Pençe-3 Harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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