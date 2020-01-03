Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadele kapsamında başlatılan Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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