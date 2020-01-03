Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadele kapsamında başlatılan Pençe-3 harekat bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.