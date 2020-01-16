Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi
Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği 4 sayfalık mektubun detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 05:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]