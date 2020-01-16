Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:44 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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