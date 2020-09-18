Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu'ndan şehit 2 asker için başsağlığı mesajı
Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan ve Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç için başsağlığı mesajı yayımladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde üs bölgemize hain terör örgütü mensuplarınca yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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