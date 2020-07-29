Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de askeri otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler ile yaşamını yitiren iki şoförün ailelerini telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada şehit düşen piyade erler Samet Çaldır, Kerim Arslan, Caner Mayendağı ve Mustafa Dağlı ile aynı kazada yaşamını yitiren şoförler Melih Kızıltepe ve Süleyman Savaş'ın ailelerini telefonla aradı.

Şehit askerler ile hayatını kaybeden görevli personele Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.