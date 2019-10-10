Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı

15 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda şehit olan vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit vatandaşlar için taziye mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda şehit olan vatandaşlar için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa ve Mardin'den maalesef acı haberler art arda geldi. Terör örgütü üyelerinin, sınır ötesinden yerleşim yerlerini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırılar sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:38 Kaynak: AA
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