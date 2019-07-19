Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı

34 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen bir asker ile Bitlis'te PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için taziye...

Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen bir asker ile Bitlis'te PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde çıkan çatışmada ve Bitlis'te PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Bitlis, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:53 Kaynak: AA
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