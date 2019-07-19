Kılıçdaroğlu'ndan şehitler için başsağlığı mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen bir asker ile Bitlis'te PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için taziye...
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:53 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Pençe Harekatı kapsamında PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen bir asker ile Bitlis
'te PKK terör örgütü tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma
Binbaşı Zafer Akkuş
için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Peş peşe gelen acı haberlerle yüreğimiz yandı. Irak
'ın Kuzeyi Hakurk
bölgesinde çıkan çatışmada ve Bitlis'te PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
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