Kılıçdaroğlu'ndan "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen seçmene yanıt: Orası şimdilik karanlık bir alan - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasından sonra kararı protesto etmek için 2017 yılında 'Adalet Yürüyüşü' başlatmıştı. Güvenpark'tan başlayıp İstanbul'da biten yürüyüşe Veysel Kılıç da katılmış ve CHP liderine 420 kilometre boyunca eşlik etmişti.

BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜ KILIÇ'I EVİNDE ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu birlikte yürüdüğü Kılıç'ı Silivri'deki evinde ziyaret etti. CHP liderinin ziyareti sebebiyle komşular da eve gelirken, o sırada bir kadın Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"ORASI ŞİMDİLİK KARANLIK BİR ALAN"

"Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" diyen kadına cevap veren Kılıçdaroğlu, "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan. Önemli olan bu memlekete huzurun gelmesi" ifadelerine yer verdi.