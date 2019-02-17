Kılıçdaroğlu'ndan Şero'lu "Kediler Günü" Paylaşımı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Kediler Günü"nü kutladı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Dünya Kediler Günü"nü kutladı.
Kılıçdaroğlu, Dünya Kediler Günü dolayısıyla Twitter
hesabından paylaşımda bulundu.
"CHP'nin kedisi" olarak bilinen ve genel merkez inşaatından bu yana parti binasında yaşayan Şero'nun fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, göz kırpan bir emoji ile "Kentlerimizi ve tüm yaşam alanlarımızı sizler için yaşanabilir kılmak bizim sorumluluğumuzdur. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun. Martın sonu sizin için de bahar." paylaşımı yaptı.
CHP'nin maskotu olan ve zemin katta kendisi için yapılan barınakta kalan Şero'nun 15 yaşında olduğu biliniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:45 Kaynak: AA
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