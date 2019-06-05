Kılıçdaroğlu'ndan Şile'ye ziyaret
40 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
CHP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:19 Kaynak: DHA
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin il binasının önünde vatandaşlara hitabının ardından Şile
'nin Kabakoz Mahallesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri Kabakoz Mahalle muhtarı Timur İzmir
karşıladı. Beraberindekilerle, Yüksel ailesini evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı, yol üzerinde de vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra yürüyerek köy kahvesine geçen Kılıçdaroğlu'na, bulgurlu gözleme ve çay ikram edildi. Bir süre mahallelilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık yarım saat sonra mahalleden ayrıldı.
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