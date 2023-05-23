Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Türkiye'nin kilitlendiği 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura 1 haftadan daha az vakit kalırken ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, desteğini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ"

Oğan'ın söz konusu kararının ardından seçimlerden 1 hafta önce yaptığı, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" çıkışı akıllara geldi. Van temasında Sinan Oğan, gazetecilerin "İkinci tura kalmamanız durumunda hangi ittifakı destekleyeceksiniz?" sorusuna, "Biz ikinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vaat etmezsek de, cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın" yanıtını vermişti.

"CEHENNEMİN KAPILARINI KİMİN KAPAYACAĞI NETLEŞTİ"

Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararını almasından sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter'da paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Oğan'a göndermede bulunarak şunları söyledi: "İkinci turda kimseyi manipüle edemeyecekler. Tüm maskeler düştü, her şey gün gibi ortada. Gençler, kendilerini sahte muhalifle manipüle eden Erdoğan'ın hesabını kesecek. Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir. Seçim sıfırdan başlamıştır. Haydi Sandığa!"