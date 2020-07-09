Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine "kurultay" mektubu Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine gönderdiği mektupta, Sağlık Bakanlığının da olumlu görüş belirtmesi üzerine 37. Olağan Kurultayı toplama kararı aldıklarını kaydederek, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum" ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz'da yapılacak 37. Olağan Kurultay öncesi, 24 ayrı siyasi partinin liderlerine mektup gönderdi.

Mektupta, 28-29 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladıkları 37. Olağan Kurultay'ı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapmak üzere iptal ettiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizde salgının etkisinin yavaşlamaya başlamasıyla, Yüksek Seçim Kurulunun siyasi parti kongrelerinin yapılabileceğine yönelik kararı sonrası, Sağlık Bakanlığı'nın da (Kovid-19 kapsamında alınması gereken tedbirlerle) kurultayımızın gerçekleşmesi yönünde olumlu görüş belirtmesi üzerine, 37. Olağan Kurultay'ımızı toplama kararı aldık." bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:

"Açık havada ve seyircisiz olarak, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Bilkent Odeon'da 37. Olağan Kurultay'ımızı gerçekleştireceğiz. Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirmek zorunda olduğumuz kurultayımıza sizleri davet edemiyor olmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Ülkemizin ve tüm dünyanın bir an evvel bu zorlu süreci geride bırakarak normale dönmesini umuyor, sizlere sağlık ve esenlikler diliyorum."