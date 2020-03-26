Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Covid-19' mektubu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti genel başkanlarına 'Covid-19' mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aralarında AK Parti, MHP, İYİ Parti, HDP'nin de bulunduğu 16 siyasi parti genel başkanına, 'Covid-19' mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu, mektubunda Türkiye'nin ve dünyanın koronavirüs salgını ile mücadele ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun koordinasyonunda 3 ayrı komisyon oluşturulmuştur. Covid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı 'koronavirüs raporu'muzu ekte bilgilerinize arz ediyorum. Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum."