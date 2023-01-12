Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya Çağrı: "Görevini Yap, Küçük Yatırımcıyı Koru. Pazartesi'ye Kadar Mühlet Tanıyorum" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya Çağrı: "Görevini Yap, Küçük Yatırımcıyı Koru. Pazartesi'ye Kadar Mühlet Tanıyorum"

12.01.2023 18:15
Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya Çağrı: "Görevini Yap, Küçük Yatırımcıyı Koru. Pazartesi'ye Kadar Mühlet Tanıyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yılbaşından bu yana aşağı yönlü hareket eden ve devre kesicilerin kullanıldığı Borsa İstanbul için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) küçük yatırımcıyı koruması için bir kez daha çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak bugün sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."

Kaynak: ANKA
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Sermaye Piyasası Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya Çağrı: 'Görevini Yap, Küçük Yatırımcıyı Koru. Pazartesi'ye Kadar Mühlet Tanıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya Çağrı: "Görevini Yap, Küçük Yatırımcıyı Koru. Pazartesi'ye Kadar Mühlet Tanıyorum" - Son Dakika
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