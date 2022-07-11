Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bundan 27 yıl önce, tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 21'inci yüzyılın eşiğinde Avrupa'nın göbeğinde yaşanan ve tarihin en utanç verici vahşeti olan bu soykırımı asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa kurbanlarını andı - Son Dakika

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