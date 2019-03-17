Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Tire ve Bayındır Mitingi

Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Tire ve Bayındır Mitingi

38 dakika önce

Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Tire ve Bayındır mitingi "Görüyorum ki korsan miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim"İZMİR - İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tire'de sürpriz bir miting yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Tire ve Bayındır Mitingi, System.String[]
Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Tire ve Bayındır mitingi
"Görüyorum ki korsan miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim"

İZMİR - İzmir'de ilçe ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tire'de sürpriz bir miting yaptı. İYİ Parti'nin seçim ofisi önünde konuşan Kılıçdaroğlu, "Görüyorum ki korsan miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı. Kılıçdaroğlu daha sonra Bayındır ilçesinde vatandaşlara seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Torbalı ziyaretinin ardından sürpriz yaparak Tire'yi de ziyaret etti. Burada İYİ Parti'nin seçim ofisi önünde otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Görüyorum ki korsan miting yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları bildiğini belirten İşsizliği, yoksulluğu biliyorum. Bunları el birliği ile aşacağız. Biz İYİ Parti ile demokrasi işbirliği yaptık. Adına 'Millet İttifakı' dedik. Millet olarak milletin sorunlarını çözmek için kararlılığımızı ortaya koyacağız. Sizin için her türlü mücadeleyi vereceğim. Zalimin önünde asla eğilmedim, eğilmeyeceğim" diye konuştu. Mini mitingde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer ve Tire İYİ Parti Belediye Başkan adayı Atana Duran da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu Tire programının ardından Bayındır'a geçti. Buradaki köy kahvesinde vatandaşlarla çay içen Kılıçdaroğlu, çocukları sevdi. Kılıçdaroğlu daha sonra Tunç Soyer ve CHP'nin Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ile birlikte vatandaşlara seslendi. CHP lideri, ülkenin her yerinde hayvancılıkla ilgili sorunların olduğunu, bunun el birliği ile çözülebileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:23 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayındır, Tire, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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