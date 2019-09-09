Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hakkari'nin Çukurca bölgesinde, PKK'lı teröristlerce alçakça yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.