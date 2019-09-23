Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Irak, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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