Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:42 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce alçakça tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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