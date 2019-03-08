Kılıçdaroğlu'ndan Taziye Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.



CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

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