Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Taziye Telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan Taziye Telefonu

2 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu'ndan Taziye Telefonu, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Mesrob Mutafyan, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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