Kılıçdaroğlu'ndan Taziye Telefonu
2 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatından dolayı Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:22 Kaynak: AA
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