Kılıçdaroğlu'ndan taziye telefonu
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı telefonla aradı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:12 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün geçirdiği trafik kazası nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ı telefonla aradı.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Karabörk'ün eşinin kazada vefat etmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Aktaş'a başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralanmıştı.
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık Hatay Emniyet Müdürü, trafik kazası geçirdi AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu