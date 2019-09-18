Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti
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Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

56 dakika önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Koyuncugil'e taziye ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in oğlu Ali Koyuncugil'e taziye ziyaretinde bulundu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Koyuncugil'e taziye ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in oğlu Ali Koyuncugil'e taziye ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Süleyman Koyuncugil'e rahmet ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök ile Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:31 Kaynak: AA
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