Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyaretleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beyoğlu'nda öldürülen Halit Ayar'ın ailesine ve eşi Avukat Mine Sirmen'i kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen'e taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Beyoğlu'nda, oturdukları tramvay durağında yanına gelerek para isteyen saldırganlarca bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Halit Ayar'ın Sarıyer'de bulunan evini ziyaret ederek, anne Hanife Ayar ve baba Mehmet Ayar'a taziyelerini sundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de eşlik etti.

CHP Genel Kılıçdaroğlu daha sonra geçen ay eşi avukat Mine Sirmen'i kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen'e Beyoğlu'ndaki evinde taziye ziyaretinde bulundu.