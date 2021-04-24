Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu "Gündem Özel" programına konuk oldu. Yerli kripto para borsası Thodex ile 2 milyar dolar vurgun yapan Faruk Fatih Özer konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi.
Hükümetin gündem yaratmak istediğini belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'Acaba toplumun dikkatini açlıktan, yoksulluktan, sefaletten, pandemiden nereye çekebilirim?'… 'Emekli amiraller bildiri yayınladı, 80 yaşında hastanede yatan emekli amiral darbe yapacak…' Nedir Allah aşkına bu? Ayağına elektronik kelepçe takıyor; peki bu adama (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) neden takmadın kardeşim? 2 milyar doları tokatlayan adama neden (elektronik kelepçe) takmadın? Niye sormadın, 'ya arkadaş sen kimsin?' Bu ülkenin maliyesi nerede ya?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, "2 milyar dolar tokatlayacaksın, vuracaksın parayı, götüreceksin, kaçacaksın; 'efendim biz kırmızı bültenle arıyoruz'… E ara, öbür tosunu da aradın kırmızı bültenle ne oldu? Vurgunu vurdu. Bu adam (Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer) ne yapacak biliyor musunuz? Burada tokatladığı ve kendisini koruyan siyasileri yurt dışında ağırlayacak. Onlara lüks oteller, iyi imkanlar sağlayacak. Göreceksiniz, bunların hepsinin tanığı olacağız." ifadelerini kullandı.
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