Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı
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Kılıçdaroğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Ankara'nın Mamak ilçesinde özel halk otobüsünün sebep olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:26 Kaynak: AA
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