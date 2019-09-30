Kılıçdaroğlu'ndan trafik kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpmasına ilişkin sosyal medya hesabından, "Ankara'nın Mamak ilçesinde özel halk otobüsünün sebep olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Marmara beşik gibi! İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu