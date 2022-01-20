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Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'nın "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" sözlerine yanıt gecikmedi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'nın "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" sözlerine yanıt gecikmedi

20.01.2022 13:11
Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'nın "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" sözlerine yanıt gecikmedi

Enflasyonun düşük gösterildiği iddialarına "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" yanıtını veren TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in açıklamasına randevu krizi yaşadığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki gecikmedi. Kılıçdaroğlu, "84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın" ifadesini kullandı.

Muhalefetin enflasyon verilerini düşük göstermekle suçladığı Türkiye İstatistik Kurumu'nun Başkanı Sait Erdal Dinçer, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜİK BAŞKANI DİNÇER: BÖYLE BİR SORUMLULUK ALTINA GİRMEM SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuşan Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BUNLAR MARKETE, PAZAR GİTMİYORLAR MI?

TÜİK Başkanı Dinçer'in bu sözlerine son dönemde randevu krizi yaşadığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası Ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, TÜİK Başkanı'nın enflasyona yönelik ifadeleri hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum, ciddi bir çürüme var. Saraydan alınan talimat üzerine enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazara gitmiyorlar mı? Yumurtanın, sütün, zeytinin, yağın fiyatını bilmiyorlar mı? Kaç liradan kaç liraya çıktığını bilmiyorlar mı... 84 milyonun zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı, daha ne kalsın!" diye konuştu.

"13. CUMHURBAŞKANI, MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunda yöneltilen bir soru üzerine ise, "Millet İttifakı adayımızı belirleyecek hiç kimse şundan endişe duymasın, 13. cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak" ifadesini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Enflasyon, TÜİK, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'nın 'Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum' sözlerine yanıt gecikmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK Başkanı'nın "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" sözlerine yanıt gecikmedi - Son Dakika
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