Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Ermenileri Cemaatine Başsağlığı

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Ermenileri Cemaatine Başsağlığı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Patrik Mesrob'un vefatı nedeniyle Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Ermenileri Cemaatine Başsağlığı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Patrik Mesrob'un vefatı nedeniyle Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II'nin (Mutafyan) vefatı nedeniyle Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:52 Kaynak: İHA

Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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