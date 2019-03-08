Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye Ermenileri Cemaatine Başsağlığı
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Patrik Mesrob'un vefatı nedeniyle Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı diledi.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Patrik Mesrob'un vefatı nedeniyle Türkiye
Ermenileri cemaatine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II'nin (Mutafyan) vefatı nedeniyle Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan
'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Ermenileri cemaatine başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:52 Kaynak: İHA
Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti
Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu
Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti