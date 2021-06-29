Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında üniversiteler ve gençlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Üniversite sınavlarının kaldırılması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, "Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin açıklamalarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Bahçeli'ye bir iyi bir kötü haberim var. Üniversite sınavları kaldırıldı ama bizim çocuklarımız için değil" ifadelerini kullandı.
CHP lideri konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Hiç kime umutsuzluğa kapılmasın. Bu devlet çok badireleri atlattı. Bu memlekete gerçek anlamda adaleti getireceğim. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kılıçdaroğlu demesinler. Hiç kimse endişelenmesin. Türkiye'yi, kirlilikten arındıracağız. Ben devri sabık yaratma gibi bir arayışın içinde değilim. Benim partimin önceliği bu memlekete adaleti getirmektir."
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan 'Üniversite sınavı kaldırılsın' diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi - Son Dakika